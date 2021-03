Serie C 2020-2021, girone A: il Novara batte il Piacenza 2-0 e vede i playoff (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Novara batte il Piacenza nella 31^ giornata del girone A di Serie C e si rilancia in chiave playoff. Al Piola finisce 2-0 con reti di Rossetti nel primo tempo e di Lanini nella ripresa. Per la squadra di Banchieri è un successo importante, che permette ai suoi di andare a 37 punti, a -3 dal decimo posto che vale i playoff. Per gli emiliani, invece, si tratta della seconda sconfitta consecutiva. IL MATCH – Il Novara parte meglio e sblocca il risultato al 29?: Erik Lanini sguscia via sulla destra e mette a rimorchio per Rossetti, che colpisce di prima intenzione e fa 1-0. Il Piacenza reagisce e chiude in attacco il primo tempo, pur senza trovare il gol del pareggio. Nella ripresa sono i piemontesi ad andare vicini al raddoppio con la ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Ililnella 31^ giornata delA diC e si rilancia in chiave. Al Piola finisce 2-0 con reti di Rossetti nel primo tempo e di Lanini nella ripresa. Per la squadra di Banchieri è un successo importante, che permette ai suoi di andare a 37 punti, a -3 dal decimo posto che vale i. Per gli emiliani, invece, si tratta della seconda sconfitta consecutiva. IL MATCH – Ilparte meglio e sblocca il risultato al 29?: Erik Lanini sguscia via sulla destra e mette a rimorchio per Rossetti, che colpisce di prima intenzione e fa 1-0. Ilreagisce e chiude in attacco il primo tempo, pur senza trovare il gol del pareggio. Nella ripresa sono i piemontesi ad andare vicini al raddoppio con la ...

