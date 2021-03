Santori-Picone | Inguardabile passerella della Raggi alla Victor Hugo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 marzo 2021) – “Dopo 23 mesi dchiusura del plesso scolastico Girolami in XII Municipio oggi la sindacafa la suascuola, ex Girolami, a pochi giorni dall’inizio lavori. Unache non avremmo mai voluto vedere, anche perché per tutto questo tempo c’è voluto il combattivo Comitato dei Genitori, da noi sostenuto all’interno delle Istituzioni, per vigilare su un procedimento che ha visto vergognosi ritardi, fasi di stallo, scelte sbagliate da parte dell’Amministrazione e delocalizzazione dei 700 bambini iscritti con altrettanti disagi per la sciatteria che ha contraddistinto la Giunta Crescimanno”. Così in una nota Giovanni, capogruppoLega al Municipio XII, e Fabrizio ...