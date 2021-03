Resident Evil Village tornerà in una nuova demo che mostrerà una parte del gioco completo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dalle pagine di Famitsu, apprendiamo chericeverà unacheunadel. Capcom ha confermato il lancio dellanello speciale della rivista giapponese dedicato ai 25 anni della serie horror. Al momento, non è chiaro quando arriverà questama i giocatori possono aspettarsi di sperimentare il vero gameplay che offrirà. In precedenza, Capcom ha pubblicato laMaiden ma, come avrete visto, si è trattato di una dimostrazione tecnica del titolo con ben poco a che vedere con le reali meccaniche di gameplay che ritroveremo in RE ...

- infoitscienza : Resident Evil, nuovi showcase per l'anniversario in vista: arriva la seconda demo di Village? - infoitscienza : Resident Evil Village, la prossima demo sarà una porzione del gioco completo

Una nuova demo di Resident Evil Village non solo si sta avvicinando, ma mostrerà anche una porzione del gioco completo. A confermarlo è la stessa Capcom nell'ultimo numero di Famitsu, che offre uno ...