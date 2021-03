Pd | Letta nomina la sua nuova segreteria | 8 donne e 8 uomini

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il neo segretario, che intende ripartire su nuove basi per rifondare il partito, si è riservato di scegliere il coordinatore della ...

pietroraffa : ++ Pd: Letta nomina segreteria, 8 uomini e 8 donne ++ - repubblica : ?? Pd, Letta nomina la nuova segreteria del partito: sedici membri, otto uomini e otto donne - HuffPostItalia : Metà donne metà uomini, Enrico Letta nomina la nuova segreteria Pd - jobwithinternet : RT @_cieloitalia: Pd: Letta nomina segreteria, 8 uomini e 8 donne. BRAVO . ORA ABBRACCIATE UN CINESE. A voi ve ne frega qualcosa che sono… - Bart42519094 : RT @LucillaMasini: Letta nomina la nuova segreteria Pd: metà donne e metà uomini. Questi sono gli esseri mitologici che ci piacciono. #quo… -

Il neo segretario, che intende ripartire su nuove basi per rifondare il partito, si è riservato di scegliere il coordinatore della ...Il segretario del Partito democratico, Enrico, ha nominato la Segreteria nazionale di cui darà comunicazione alla Direzione nazionale. La segreteria è composta da 16 membri, di cui otto uomini e otto donne. Tra di loro compaiono anche Mauro ...Città del Vaticano - «Vi esprimo tutta la mia vicinanza» e «non lasciatevi turbare dalle voci che gettano discordia». Papa Francesco in una lettera di alcuni giorni ...Tra i componenti anche Mauro Berruto, ex ct della Nazionale maschile italiana di Pallavolo, e l’ex ministro Francesco Boccia ...