NieR Automata su Xbox Game Pass è basato su una versione più recente e risolve alcuni problemi riscontrati su Steam

(Di giovedì 18 marzo 2021) Square Enix ha lanciatosue, a quanto pare, questaè migliore dellaoriginale su. Da quello che possiamo vedere, laè basata sulla "Become as Gods Edition", mentre laè basata sulla "of the YoRHa Edition". Secondo i primi report, lanon soffre di tutti iche affliggono la. In breve, Square Enix ha effettivamente sistemato e migliorato le cose su questa ultimaper PC. Tuttavia, non si sa se ...

... gli abbonati al Game Pass avranno da giocare parecchie novità in questi e nei prossimi giorni, e tra questi titoli spunta anche uno dei giochi più stupefacenti degli ultimi anni:. Il ... NieR Automata è stato lanciato su Xbox Game Pass nella versione 'Become as Gods Edition' e risolve alcuni problemi riscontrati su Steam ... NieR: Automata è di recente arrivato anche su Xbox Game Pass per PC, e sembra che presenti alcune differenze tecniche rispetto alla versione Steam. Alcuni utenti hanno infatti segnalato come la Become ...