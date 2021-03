Napoli, struttura per migranti con pareti di cartone e water fittizi (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoServizi igienici inesistenti, con i water appoggiati al muro e non collegati alle fogne, e pareti delle stanze in cartone, ricavate all’interno di un salone: vivevano così i migranti ‘accolti’ in un struttura dichiarata ai fini urbanistici ‘sala per banchetti’. E’ quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli che su disposizione del gip del Tribunale partenopeo, ha eseguito, tra Napoli e Giugliano in Campania, il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 1.500.000. I sei indagati sono componenti un gruppo imprenditoriale che si occupa di accoglienza ai migranti nel litorale Domitio. Secondo gli inquirenti, ai bandi pubblici, gli imprenditori del settore turistico-alberghiero coinvolti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoServizi igienici inesistenti, con iappoggiati al muro e non collegati alle fogne, edelle stanze in, ricavate all’interno di un salone: vivevano così i‘accolti’ in undichiarata ai fini urbanistici ‘sala per banchetti’. E’ quanto ha scoperto la Guardia di Finanza diche su disposizione del gip del Tribunale partenopeo, ha eseguito, trae Giugliano in Campania, il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 1.500.000. I sei indagati sono componenti un gruppo imprenditoriale che si occupa di accoglienza ainel litorale Domitio. Secondo gli inquirenti, ai bandi pubblici, gli imprenditori del settore turistico-alberghiero coinvolti ...

