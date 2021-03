Napoli, report allenamento: Lobotka assente, terapie per Rramhani (Di giovedì 18 marzo 2021) La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno della squadra. Come quasi tutti i giorni, il Napoli di Gennaro Gattuso ha svolto la seduta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 marzo 2021) La SSCha pubblicato ildell’odierno della squadra. Come quasi tutti i giorni, ildi Gennaro Gattuso ha svolto la seduta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? | I ragazzi sono tornati in campo ?? - sportli26181512 : Napoli, il report dell'allenamento verso la Roma: tonsillite per Lobotka, Petagna ancora out: Seduta mattutina per… - NCN_it : #NAPOLI, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO: #LOBOTKA OUT PER LA TONSILLITE; LE ULTIME SU #RRAHMANI E #PETAGNA #SSCNapoli… - passiondfutbol : ??+++Report Allenamento #Napoli: #Lobotka non si è allenato per la tonsillite. #Petagna ha svolto lavoro in piscina… - 100x100Napoli : Il report della seduta svolta dal #Napoli. Per #Petagna ancora palestra e piscina. -