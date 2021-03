MotoGP | il ritorno di Andrea Dovizioso | il forlivese sull’Aprilia a Jerez

(Di giovedì 18 marzo 2021)con l’Aprilia a. Il pilotasarà protagonista in una delle tre sessioni di test.DE LA FRONTERA (SPAGNA) –con l’Aprilia ade la Frontera. Il pilotasarà protagonista di una delle tre sessioni di test in programma in Spagna. Unmolto atteso per l’ex Ducati.proverà la moto per capire i progressi della scuderia di Noale. Poi si deciderà se continuare insieme come collaudatore in questo 2021 e, poi, per il 2022 come pilota. Non si esclude, però, la possibilità di interrompere la collaborazione già dopo la prova dide la Frontera. I dubbi saranno sciolti solamente nei prossimi giorni dopo ...

... laureandosi per la prima volta Campione del Mondo esattamente due anni dopo il suoalle ..., Aprilia stuzzica Dovizioso: Andrea salirà sulla RS - GP!Il tempismo può anche essere letto al contrario: Dovizioso potrebbe non aver sfruttato la possibilità di continuare in, senza strappi, aderendo fin dal 2021 al programma Aprilia . Intanto però ...Un ritorno molto atteso per l’ex Ducati ... Per me è l’occasione di poter guidare nuovamente una MotoGP e tenermi in allentamento dando i miei feedback ai tecnici. Ringrazio l’Aprilia per ...Ezpeleta ha voluto parlare dell'imminente ritorno di Marc Marquez: " Ho molto apprezzamento per Marc, come per tutti gli altri, e gli auguro il meglio e non voglio metterlo sotto pressione. L’anno sco ...