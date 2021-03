Maria De Filippi pronta a lasciare Mediaset: è bufera (Di giovedì 18 marzo 2021) Voci di corridoio provenienti da fonti affidabili assicurano che Maria De Filippi sia furibonda: così arrabbiata da pensare addirittura di lasciare Mediaset, che da decenni ormai è il suo editore e col quale tra qualche mese scade il contratto d’esclusiva. Tutto è nato a cause delle gravi insinuazioni di Pietro Delle Piane, il compagno di Antonella Elia, che nel corso dell’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso” ha dichiarato di aver recitato un copione a Temptation Island, lasciando così intendere che il programma fosse finto e pilotato, dunque non un reality show come viene ampiamente dichiarato. La Fascino di Maria De Filippi – la società che produce tutti i suoi programmi – ha provveduto immediatamente a denunciare Delle Piane, ma non ha apprezzato affatto il comportamento di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) Voci di corridoio provenienti da fonti affidabili assicurano cheDesia furibonda: così arrabbiata da pensare addirittura di, che da decenni ormai è il suo editore e col quale tra qualche mese scade il contratto d’esclusiva. Tutto è nato a cause delle gravi insinuazioni di Pietro Delle Piane, il compagno di Antonella Elia, che nel corso dell’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso” ha dichiarato di aver recitato un copione a Temptation Island, lasciando così intendere che il programma fosse finto e pilotato, dunque non un reality show come viene ampiamente dichiarato. La Fascino diDe– la società che produce tutti i suoi programmi – ha provveduto immediatamente a denunciare Delle Piane, ma non ha apprezzato affatto il comportamento di ...

Advertising

chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” In attesa della prossima puntata di #CTCF, rivediamo il momento Ch… - CorrNazionale : #Mediaset ha sospeso per oggi i programmi Tv “Uomini e donne” e “Amici” di Maria De Filippi: non andranno in onda,… - rosy_tpwk : @forsesonostrana se lui è louis io sono maria de filippi - Tommywinsw : RT @feelingdimerda: Comunque posso dire che Tommaso Zorzi approved da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è il principe della Mediaset, po… - _rainbow_Larry_ : RT @tommyseiungenio: Maurizio Costanzo zorpo, Maria De Filippi zorpa, Alessia Marcuzzi zorpa!! Etc...soddisfazioni ne abbiamo???#tzvip -