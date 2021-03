Lorenzo Musetti non si ferma: batte Tiafoe e si regala i quarti ad Acapulco (Di giovedì 18 marzo 2021) Lorenzo Musetti non vuole più smettere di stupire. Il giovane italiano, partito dalle qualificazioni, ha conquistato questa notte i quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco. Nel suo match di ottavi di finale è riuscito a prevalere sull’ americano Frances Tiafoe con il punteggio di 2-6 6-3 7-6(1) dopo 2h e 44 minuti di autentica battaglia. Ora, al prossimo ostacolo, ci sarà una sfida molto complicata contro il bulgaro Grigor Dimitrov, apparso decisamente in forma nelle sue prime due uscite. Per “Muso” si tratta del suo primo quarto di finale in un ATP 500 ma non è l’unico nel circuito maggiore. Al Sardegna Open di ottobre (ATP 250), infatti, era stato capace addirittura di raggiungere le semifinali. Non si può non menzionare inoltre il bel balzo nel ranking del next gen di Carrara. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)non vuole più smettere di stupire. Il giovane italiano, partito dalle qualificazioni, ha conquistato questa notte idi finale del torneo ATP 500 di. Nel suo match di ottavi di finale è riuscito a prevalere sull’ americano Francescon il punteggio di 2-6 6-3 7-6(1) dopo 2h e 44 minuti di autentica battaglia. Ora, al prossimo ostacolo, ci sarà una sfida molto complicata contro il bulgaro Grigor Dimitrov, apparso decisamente in forma nelle sue prime due uscite. Per “Muso” si tratta del suo primo quarto di finale in un ATP 500 ma non è l’unico nel circuito maggiore. Al Sardegna Open di ottobre (ATP 250), infatti, era stato capace addirittura di raggiungere le semifinali. Non si può non menzionare inoltre il bel balzo nel ranking del next gen di Carrara. ...

