LIVE – Super-G femminile finali Lenzerheide 2021 | aggiornamenti in DIRETTA

La DIRETTA scritta del Super-G femminile di Lenzerheide, valevole per le finali di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Il Supergigante delle donne apre l'evento in Svizzera con un giorno di ritardo, dopo la cancellazione delle due discese libere. Discorso coppa di specialità già chiuso, con Lara Gut-Behrami meritatamente prima. La gara è in programma giovedì 18 marzo alle ore 9:30. Sportface.it seguirà l'evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA Super G maschile e femminile Lenzerheide rinviati: decisione finale alle 11 SportFace.

