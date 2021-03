L'Italia rischia di diventare più rossa: Toscana probabile, Calabria in peggioramento (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Italia non torna indietro verso allentamenti e solo il Molise spera di tornare in arancione . Per la prossima settimana altre regioni potrebbero aggiungersi al rosso della cartina delle restrizioni.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 18 marzo 2021) L’non torna indietro verso allentamenti e solo il Molise spera di tornare in arancione . Per la prossima settimana altre regioni potrebbero aggiungersi al rosso della cartina delle restrizioni....

Advertising

StefanoFeltri : Perché negli Usa nessuno ha fermato le vaccinazioni dopo i casi di trombosi tra i vaccinati Pfizer e Moderna? Per… - sole24ore : #Coronavirus, alla vigilia del monitoraggio sui contagi in Italia un'altra Regione potrebbe entrare da lunedì pross… - andvaccaro : RT @ErasmoDAngelis: Stato d’allerta della #protezionecivile per la #frana che rischia di staccarsi e piombare nel lago d’Iseo provocando un… - francobus100 : Iran: Onu, Djalali rischia di morire in cella di isolamento - PoliticalWhisky : @womadland Forse in Italia al massimo si rischia il ban sui social, in UK e USA se scoprono che sei radfem o gender… -