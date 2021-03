'Io, colpito dal Covid e rinato. Vi racconto le mie due vite' (Di giovedì 18 marzo 2021) Il 18 marzo la giornata dedicata alla memoria delle vittime di Covid. Il 18 marzo dell anno scorso, infatti, a Bergamo, i mezzi militari portavano le salme delle vittime di Covid fuori dalla regione ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 18 marzo 2021) Il 18 marzo la giornata dedicata alla memoria delle vittime di. Il 18 marzo dell anno scorso, infatti, a Bergamo, i mezzi militari portavano le salme delle vittime difuori dalla regione ...

Advertising

ZZiliani : Il record resisteva dall’84, quando nella finale di Coppa Campioni #RomaLiverpool 1-1 #Falcao si rifiutò di battere… - matteomatzuzzi : Basterà la lettera che il Papa ha spedito a Bose per mettere fine alle ricostruzioni sentite nell'ultimo anno? E' s… - infoitcultura : Alessandro Borghese colpito dal Covid: “Sono tutto acciaccato” - gjgjc42 : @Simo_Storti Troppi avvocati malmessi pronti a sostenere cause mi spiace con la signora se sta male ma ha chiesto c… - salvato55311451 : Il mondo si augura che Biden non sia colpito dal virus Covid. Se no darà i numeri al lotto.A naso non mi pare che l… -