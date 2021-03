Inter, Vecino tranquillizza: «Sto bene e spero di tornare presto in campo» – FOTO (Di giovedì 18 marzo 2021) Matias Vecino ha pubblicato una story sul proprio profilo Instagram dopo la notizia della positività al Coronavirus: il messaggio del centrocampista Matias Vecino ha pubblicato una story sul proprio profilo Instagram dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Questo il breve ma significativo messaggio postato dal centrocampista dell’Inter. «Grazie per i messaggi! Sto bene e spero di tornare presto in campo. Forza Inter!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Matiasha pubblicato una story sul proprio profilo Instagram dopo la notizia della positività al Coronavirus: il messaggio del centrocampista Matiasha pubblicato una story sul proprio profilo Instagram dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Questo il breve ma significativo messaggio postato dal centrocampista dell’. «Grazie per i messaggi! Stodiin. Forza!». Leggi su Calcionews24.com

