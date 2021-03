Inps | i veri numeri su posti di lavoro persi e nuove assunzioni Un Paese allo sbando

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 18 marzo 2021) Attività chiuse per sempre e che potevano essere salvate, ristori mai arrivati o giunti in quantità insufficienti, famigliestremo, mancanza di capacità di riprogettare ile rilanciarlo. Ilsempre più un miraggio per tanti italiani. Ecco la fotografia che arriva dall’. Nel mese di dicembre è stata misurata una perdita didi, confrontata con lo stesso mese dell’anno precedente, pari a 660.000 unità: -919.000 tra le tipologie contrattuali che non siano l’indeterminato, tra le quali si distingue l’intensa contrazione dei rapporti dia termine (-493.000 tra intermittenti, somministrati e a tempo determinato).Lo si legge nell’Osservatorio sul precariato dell’ripreso da affaritaliani.it: “Il saldo ...