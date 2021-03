Il rogo in Corso Garibaldi domato dai vigili del fuoco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rogo Corso

BresciaToday

Le squadre di vigili del fuoco hanno lavorato circa tre ore per spegnere ilsulle cui cause sono ancora inaccertamenti. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia. Non si ......le squadre del distaccamento di Multedo che hanno lavorato a lungo per avere ragione dele per ... Inle indagini per accertare l'origine delle fiamme e per fermare l'autore del gesto.Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di via Marello intervenuti per l’incendio di un’abitazione a Quarto. Il fuoco ha ...Sono stati numerosi negli ultimi giorni gli interventi dei Carabinieri Forestali a salvaguardia dell’ambiente sul territorio della provincia. I militari ...