Il Museo festeggia il primo compleanno di Animal Crossing: New Horizons (Di giovedì 18 marzo 2021) , il videogame che permette ai giocatori di tutto il mondo di dare vita all’isola dei propri sogni dove poter vivere in tranquillità, lanciando una speciale capsule collection di abiti, ispirati alle collezioni del Museo. Sabato 20 marzo, all’interno della rubrica #RitornoalFuturo su Storie Digitali @Museoscienza, debutta infatti una vera e propria collezione di moda, la Limited “Science&Technology” Collection del Museo , che vede protagonisti dei capi a tema scienza e tecnologia ispirati agli aerei, ai treni, ai velieri e, ovviamente al sottomarino Enrico Toti, che saranno svelati attraverso un virtual show. Sabato 27 marzo sarà poi inaugurata Museofashion, la boutique del Museo dalla quale i giocatori potranno scaricare, attraverso uno speciale QRcode, tutti i modelli della Limited ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 18 marzo 2021) , il videogame che permette ai giocatori di tutto il mondo di dare vita all’isola dei propri sogni dove poter vivere in tranquillità, lanciando una speciale capsule collection di abiti, ispirati alle collezioni del. Sabato 20 marzo, all’interno della rubrica #RitornoalFuturo su Storie Digitali @scienza, debutta infatti una vera e propria collezione di moda, la Limited “Science&Technology” Collection del, che vede protagonisti dei capi a tema scienza e tecnologia ispirati agli aerei, ai treni, ai velieri e, ovviamente al sottomarino Enrico Toti, che saranno svelati attraverso un virtual show. Sabato 27 marzo sarà poi inauguratafashion, la boutique deldalla quale i giocatori potranno scaricare, attraverso uno speciale QRcode, tutti i modelli della Limited ...

Advertising

anais_zolie : RT @PuntoGrecia: Oggi in #Grecia si festeggia il “lunedì pulito o puro” Rappresenta il primo giorno della Quaresima ortodossa e che dà ini… - claradistaso : RT @PuntoGrecia: Oggi in #Grecia si festeggia il “lunedì pulito o puro” Rappresenta il primo giorno della Quaresima ortodossa e che dà ini… - PuntoGrecia : Oggi in #Grecia si festeggia il “lunedì pulito o puro” Rappresenta il primo giorno della Quaresima ortodossa e che… - antennatre : LIDO DI VENEZIA | TRE MEDAGLIE D’ORO E UN MUSEO: IL CAPITANO FALCONI FESTEGGIA 94 ANNI -

Ultime Notizie dalla rete : Museo festeggia Animal Crossing New Horizons festeggia il suo primo anniversario In Italia, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha addirittura trasposto le opere di Leonardo da Vinci in formato digitale, consentendo a tutti i ...

Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 18 Marzo Cosa avvenne di rilevante Il 18 Marzo si festeggia la Nostra Signora della Misericordia, patrona ...anni di reclusione per disobbedienza civile 1925 " Distrutte molte statue di cera nel famoso museo ...

Il Museo festeggia il primo compleanno di Animal Crossing: New Horizons GamerBrain.net Il Museo festeggia il primo compleanno di Animal Crossing: New Horizons Il Museo festeggia il primo compleanno di Animal Crossing: New Horizons , il videogame che permette ai giocatori di tutto il mondo di dare vita all’isola dei ...

Le meraviglie di Burgos, che festeggia gli 800 anni della sua cattedrale Alla chiesa, dove riposa il Cid Campeador, la prossima estate renderà omaggio anche la Vuelta. Ecco perché bisogna visitare la città spagnola, tappa del Cammino di Santiago e culla del castigliano ...

In Italia, ilNazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha addirittura trasposto le opere di Leonardo da Vinci in formato digitale, consentendo a tutti i ...Cosa avvenne di rilevante Il 18 Marzo sila Nostra Signora della Misericordia, patrona ...anni di reclusione per disobbedienza civile 1925 " Distrutte molte statue di cera nel famoso...Il Museo festeggia il primo compleanno di Animal Crossing: New Horizons , il videogame che permette ai giocatori di tutto il mondo di dare vita all’isola dei ...Alla chiesa, dove riposa il Cid Campeador, la prossima estate renderà omaggio anche la Vuelta. Ecco perché bisogna visitare la città spagnola, tappa del Cammino di Santiago e culla del castigliano ...