Giornata delle vittime covid, anche Monza si ferma per ricordare chi non c'è più (Di giovedì 18 marzo 2021) Una croce e una lapide per commemorare le vittime della pandemia a Monza 6 ottobre 2020 anche Monza dedica un minuto di silenzio a quanti non ci sono più a causa del covid, nella prima Giornata ... Leggi su monzatoday (Di giovedì 18 marzo 2021) Una croce e una lapide per commemorare ledella pandemia a6 ottobre 2020dedica un minuto di silenzio a quanti non ci sono più a causa del, nella prima...

Advertising

trash_italiano : 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - eucopresident : Con il cuore a Bergamo ???? dove hanno luogo oggi le celebrazioni per la prima Giornata nazionale in memoria delle vi… - MarioPolese : RT @ItaliaViva: Giornata del ricordo delle vittime del Covid 19: l'intervento del Presidente Draghi a Bergamo - graxstyles : RT @merderlife_: 18 Marzo 2020, giornata internazionale in memoria delle vittime di coronavirus ???? -