GF Vip | Elisabetta Gregoraci | arriva la denuncia da un presunto ex fidanzato

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, #ElisabettaGregoraci denunciata da un volto apparso più volte a Live #Noneladurso: ecco perché #tzvip… - infoitcultura : “Non riesco a riprendermi”. La confessione di Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip, lo ha tenuto nascosto fino ad og… - infoitcultura : Gf Vip, Pierpaolo Pretelli replica alla frecciatina di Elisabetta Gregoraci - IsaeChia : #GfVip, #PierpaoloPretelli sempre più innamorato di #GiuliaSalemi replica alla frecciatina di #ElisabettaGregoraci.… - DonnaGlamour : Elisabetta Canalis “prende a pugni” Daniele Scardina: i due vip sul ring -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta

La (non) storia tra Pierpaolo Pretelli edGregoraci ha appassionato migliaia di italiani che hanno seguito il Grande Fratello. Concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, nella Casa di Cinecittà sembravano essersi ...Che sia al GFo nella vita di tutti i giorni, i look diGregoraci sono sempre nell'occhio del ciclone. Si, perché la bellissima showgirl calabrese sa sempre come incantare i fan, con outfit eleganti ...Classificatosi secondo al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli torna con Fanpage.it alla notte del 25 ottobre scorso, simpaticamente ribattezzata la notte del “codice Gregoraci” della quale fu prot ...Elisabetta Gregoraci, il suo look ipnotizza i fan: quanto costano gli stivali che indossa nelel stories di oggi? Cifra da capogiro. Elisabetta Gregoraci, il suo look ipnotizza i fan: quanto costano gl ...