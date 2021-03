Fdi | ufficiale | aderiscono ex M5S De Toma | Silvestri e Drago3

Fdi: ufficiale, aderiscono ex M5S De Toma, Silvestri e Drago(3) (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) – Drago ha così sottolineato la “soddisfazione di tornare ad occuparmi di temi secondo le competenze e avere un Gruppo che riconosce le competenze non è da poco”. “E’ una scelta ponderata -ha assicurato De Toma- una decisione maturata nel tempo, abbiamo più volte collaborato insieme” dopo l’abbandono del Movimento 5 stelle “per questioni legate all’aspetto politico”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) – Drago ha così sottolineato la “soddisfazione di tornare ad occuparmi di temi secondo le competenze e avere un Gruppo che riconosce le competenze non è da poco”. “E’ una scelta ponderata -ha assicurato De- una decisione maturata nel tempo, abbiamo più volte collaborato insieme” dopo l’abbandono del Movimento 5 stelle “per questioni legate all’aspetto politico”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

