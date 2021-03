E' morto Mario Sarzanini | decano dei giornalisti della giudiziaria capitolina

Leggi su agi

(Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - E'questa sera in una clinica di Roma, dove era ricoverato da qualche settimana,, ildeicronaca. Nato a Genova il 29 aprile del 1934,ha lavorato per 40 anni all'Ansa. Dopo una breve gavetta a Milano, è esploso professionalmente a Roma dove ha seguito le vicende di cronaca nera epiù eclatanti che hanno davvero fatto la storia di questo Paese. Impossibile ricordare tutte quelle che lo hanno visto sempre in prima linea: tra le tante, il massacro del Circeo e l'assassinio di Pier Paolo Pasolini che hanno funestato la fine del 1975, il periodo segnato dal terrorismo 'rosso' e 'nero' con, in evidenza, il caso Moro (1978), il ...