Covid, ci si può riammalare? La risposta in un maxi-studio (Di giovedì 18 marzo 2021) Ci si può riammalare di Covid-19? I guariti dovrebbero fare il vaccino? Quanto dura l'immunità? Sono nodi cruciali e un maxi studio offre alcune risposte. E' il primo su larga scala ed è stato condotto in Danimarca, valutando i tassi di reinfezione del 2020 nel Paese. I risultati, pubblicati su 'The Lancet', confermano che le reinfezioni con il coronavirus Sars-CoV-2 sono rare, ma – aggiungono gli autori – più comuni fra gli anziani. Emerge infatti che gli over 65 sono più a rischio di contagiarsi nuovamente. In questa fascia d'età la protezione da infezioni ripetute è al 47%, contro l'80% registrato fra i più giovani, gli under 65. Una precedente infezione ha comunque un effetto scudo sulla maggior parte delle persone guarite: secondo i dati raccolti dallo studio danese solo lo 0,65% dei pazienti ha ...

