Covid | Basilicata | 184 contagi e 4 decessi

(Di giovedì 18 marzo 2021) Potenza, 18 mar. (Adnkronos) - Sono 184 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 179 riguardanti residenti lucani e cinque pugliesi in isolamento nella loro regione, su un totale di 1.349 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Sono quattro iper-19 riguardanti cittadini di Brienza, Policoro, Senise e Tolve. I lucani guariti o negativizzati sono 41, di cui 13 a Matera. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovisono Potenza (28), Policoro (21), Melfi (14). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.096 (+134), di cui 3.920 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.046 le persone residenti inguarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria ...

