Così Ippocrate.Org in campo contro il Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) ... oggi il quotidiano online lanuovaBQ.it è intervenuto sul tema intervistando il dottore Paolo Martino Allegri, facente parte dell'equipe medica dell'associazione Ippocrate.org. Leggo dal sito, che ... Leggi su ilsudonline (Di giovedì 18 marzo 2021) ... oggi il quotidiano online lanuovaBQ.it è intervenuto sul tema intervistando il dottore Paolo Martino Allegri, facente parte dell'equipe medica dell'associazione.org. Leggo dal sito, che ...

Advertising

sadecesen_2016 : RT @JolandaBivona: #Ippocrate.org, l'altra realtà che, come quella della rete #TERAPIADOMICILIARECOVID19 del Dott. Mangiagalli e Dott.Str… - JolandaBivona : #Ippocrate.org, l'altra realtà che, come quella della rete #TERAPIADOMICILIARECOVID19 del Dott. Mangiagalli e Dot… - TCInsubria : @antonio_bordin I medici che si comportano così, o sono degli incapaci o sono corrotti. In entrambe i casi tradisco… - Queen_Raffa : @DrDisagio @MariaLa30651360 @AlfVann @emmevilla Suggerirei di crearvi una 'chat' tra 'colleghi' così potete incensa… - VincenzaSMF : @RibModerato UN MEDICO, PARLA PER IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE? LO SPERGIURO ,AUGURA A MOLTI ITALIANI UNA CATTIVA SOR… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Ippocrate Così Ippocrate.Org in campo contro il Covid L'associazione Ippocrate fondata da Mauro Rango, un italiano che vive nelle isole Mauritius. Ha ... dove la sanità non è certamente avanzata come da noi, si ottenessero risultati così brillanti, mentre ...

Vaccini, Nocchetti: 'Basta con scuse e ritardi: le famiglie sono disperate' Ma il giuramento di Ippocrate impone di prestare assistenza d'urgenza a chi ne bisogno e di ... 'Ragazzi così fragili devono avere la priorità nella profilassi, perché basta un attimo di distrazione per ...

Alto Adige, troppi «no vax»: subito vaccinazione agli over 80 Corriere della Sera L'associazionefondata da Mauro Rango, un italiano che vive nelle isole Mauritius. Ha ... dove la sanità non è certamente avanzata come da noi, si ottenessero risultatibrillanti, mentre ...Ma il giuramento diimpone di prestare assistenza d'urgenza a chi ne bisogno e di ... 'Ragazzifragili devono avere la priorità nella profilassi, perché basta un attimo di distrazione per ...