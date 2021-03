Cormezz | i contatti tra Adl e Sarri ci sono | ma tutto questo parlarne nuoce alla Champions

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 marzo 2021) La qualificazionenon è più un miraggio per il Napoli, recuperati gli infortunati, Gattuso lavora alacremente per portare a casa l’obbiettivo. Ma, come scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno, farlo con l’ombra disul collo non è facile sentire sul fuoco una minestra che sobbolle costantemente, che porta ai ricordi meravigliosi di un calcio che fu e che difficilmente è riproponibile, può già dare un certo fastidio allo stomaco. L’ombra del maestropuòre all’impresa del Napoli dimomento E allora bastatanto, bastano i, oramai certi tra De Laurentiis e, per poter ipotecare il futuro L'articolo ilNapolista.