"Contro di lui invidia sociale, il carcere non è una soluzione": lo psichiatra De Maio su Fabrizio Corona (Di giovedì 18 marzo 2021) L'intervista allo psichiatra Luigi De Maio sul caso-Fabrizio Corona. Dottor De Maio, cosa ne pensa del ritorno in carcere di Fabrizio Corona e della sua situazione da un punto di vista psichiatrico? Il carcere per un soggetto patologico come Fabrizio Corona non è redimente, sarebbe meglio inserirlo in un contesto lavorativamente e socialmente accettabile per fargli comprendere ce c'è la possibilità della redenzione. Non è l'ambiente carcerario quello in cui lui può guarire. Anche il fatto che lui sia un personaggio di una determinata portata ritengo che non gli faccia avere un comportamento paritetico rispetto agli altri, perché è comunque il personaggio che sta in galera, e questo spesso fa comodo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) L'intervista alloLuigi Desul caso-. Dottor De, cosa ne pensa del ritorno indie della sua situazione da un punto di vista psichiatrico? Ilper un soggetto patologico comenon è redimente, sarebbe meglio inserirlo in un contesto lavorativamente e socialmente accettabile per fargli comprendere ce c'è la possibilità della redenzione. Non è l'ambiente carcerario quello in cui lui può guarire. Anche il fatto che lui sia un personaggio di una determinata portata ritengo che non gli faccia avere un comportamento paritetico rispetto agli altri, perché è comunque il personaggio che sta in galera, e questo spesso fa comodo. ...

