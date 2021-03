Concorso Asp Bologna, 25 posti istruttore amministrativo: requisiti e prove (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella Gazzetta numero 21 del 16 marzo 2021 è resa nota l’apertura da parte dell’Asp (Azienda pubblica di servizi alla persona) di Bologna di un Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 25 posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, divisi nelle seguenti aree: 13 posti area giuridico-amministrativa: con riserva di tre posti a favore dei volontari delle Forze armate, un posto al personale interno e un posto alle categorie protette; 12 posti area amministrativo-contabile: con riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze armate e un posto a favore dei dipendenti dell’Asp di Bologna. Concorsi istruttori ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella Gazzetta numero 21 del 16 marzo 2021 è resa nota l’apertura da parte dell’Asp (Azienda pubblica di servizi alla persona) didi unpubblico, per soli esami, per la copertura di 25nel profilo professionale di, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, divisi nelle seguenti aree: 13area giuridico-amministrativa: con riserva di trea favore dei volontari delle Forze armate, un posto al personale interno e un posto alle categorie protette; 12area-contabile: con riserva di duea favore dei volontari delle Forze armate e un posto a favore dei dipendenti dell’Asp di. Concorsi istruttori ...

