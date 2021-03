AstraZeneca, è il giorno della verità: la probabile decisione dell’Ema (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi l’Ema si pronuncia sul vaccino AstraZeneca: secondo le indiscrezioni non sono previsti colpi di scena. Il responso dovrebbe essere comunicato in conferenza stampa nel pomeriggio. Credit: Antonio Masiello/Getty ImagesÈ atteso per il pomeriggio di oggi, giovedì 18 marzo, il parere dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, in merito alla sicurezza nella somministrazione del vaccino AstraZeneca. Nei giorni scorsi il siero anti-Covid era stato sospeso in via cautelativa in numerosi Stati membri, tra cui l’Italia, dopo la segnalazione di presunte reazioni avverse gravi. Ad oggi nessuna morte o altra circostanza dubbia ha trovato tuttavia una correlazione con il vaccino. Attraverso una nota, l’Oms ha ribadito che i benefici di AstraZeneca sono di gran lunga superiori agli ipotetici rischi: in merito ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi l’Ema si pronuncia sul vaccino: secondo le indiscrezioni non sono previsti colpi di scena. Il responso dovrebbe essere comunicato in conferenza stampa nel pomeriggio. Credit: Antonio Masiello/Getty ImagesÈ atteso per il pomeriggio di oggi, giovedì 18 marzo, il parere, l’Agenzia europea per i medicinali, in merito alla sicurezza nella somministrazione del vaccino. Nei giorni scorsi il siero anti-Covid era stato sospeso in via cautelativa in numerosi Stati membri, tra cui l’Italia, dopo la segnalazione di presunte reazioni avverse gravi. Ad oggi nessuna morte o altra circostanza dubbia ha trovato tuttavia una correlazione con il vaccino. Attraverso una nota, l’Oms ha ribadito che i benefici disono di gran lunga superiori agli ipotetici rischi: in merito ...

