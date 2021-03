Assassino? Ecco perché Putin è meno arrabbiato dei suoi fan italiani (Di giovedì 18 marzo 2021) Quando Joe Biden indica la luna, i Putiniani guardano il dito. L’enfasi data dalla stampa italiana, soprattutto di destra, all’intervista del neopresidente a George Stephanopoulos sulla ABC parla più della definizione di Vladimir Putin come “Assassino” che dei suoi perché. Dal “Fermate quel pazzo alla Casa Bianca” di Marcello Veneziani al “pupazzo con l’Alzheimer” che si può rinvenire su una qualunque pagina Facebook, quella battuta ha trovato più spazio sulla stampa italiana che in ogni altro Paese, Russia esclusa. Negli Stati Uniti, il Washington Post pubblica un lancio dell’Associated Press, e il New York Times preferisce un lungo pezzo sui rapporti con la Cina. In Italia, titoli e commenti incentrati sui giudizi e le reazioni russe. Una discrepanza che fa riflettere. Ma iniziamo con i fatti. La ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Quando Joe Biden indica la luna, iiani guardano il dito. L’enfasi data dalla stampa italiana, soprattutto di destra, all’intervista del neopresidente a George Stephanopoulos sulla ABC parla più della definizione di Vladimircome “” che dei. Dal “Fermate quel pazzo alla Casa Bianca” di Marcello Veneziani al “pupazzo con l’Alzheimer” che si può rinvenire su una qualunque pagina Facebook, quella battuta ha trovato più spazio sulla stampa italiana che in ogni altro Paese, Russia esclusa. Negli Stati Uniti, il Washington Post pubblica un lancio dell’Associated Press, e il New York Times preferisce un lungo pezzo sui rapporti con la Cina. In Italia, titoli e commenti incentrati sui giudizi e le reazioni russe. Una discrepanza che fa riflettere. Ma iniziamo con i fatti. La ...

formichenews : Assassino? Ecco perché #Putin è meno arrabbiato dei suoi fan italiani. L'analisi di @gregalegi ?? ??… - Remo2222222 : RT @DavelloStefano: #Biden: “#Putin un assassino, pagherà prezzo per interferenze” Ecco le parole dei grandi Presidenti Americani democrat… - FcaPitti : RT @DavelloStefano: #Biden: “#Putin un assassino, pagherà prezzo per interferenze” Ecco le parole dei grandi Presidenti Americani democrat… - Mario36361872 : Ecco, ora quei Geni di sinistra saranno contenti...Trump il guerrafondaio che andava a spasso sorridendo tranquil… - Mariann14387366 : RT @italianfirst2: Biden: «Putin un assassino, pagherà prezzo per interferenze». La Russia richiama in patria l’ambasciatore ????? ECCO CHI… -