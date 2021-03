A Milano cura e cultura si incontrano | la Call for Partner dell’Adriano Community Center ACC

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dal 23 marzo al 30 aprile è aperta laper diventarenella gestione degli spazi aperti alle comunità(ACC). Il progetto si pone come un modello di integrazione innovativo tra uno spazio dedicato a residenza sanitaria assistenziale (RSA) e un luogo aperto di, socialità, nell’ambito del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo. Laforè rivolta sia a realtà imprenditoriali, profit o non-profit, con una comprovata esperienza nello sviluppo di servizi a elevato contenuto tecnologico, relazionale e di accessibilità a pubblici con un’ampia diversità; sia a soggetti locali, profit o non-profit, che promuovono la cittadinanza attiva in tutte le sue forme. Da realizzarsi all’interno degli ...

... una prospettiva ecologica' e dell'Architetto Sergio Sabbadini del Politecnico di Milano che ... La moderazione dell'incontro è a cura di Lucio Filippini, Assessore all'Ambiente del Comune di Cattolica e ...E T E R E a cura di Annette Hofmann 8 aprile al 26 giugno 2021 BUILDING via Monte di Pietà 23A Milano cura e cultura si incontrano: la Call for Partner dell'Adriano Community Center (ACC), aperta dal 23 marzo al 30 aprile ...