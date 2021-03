Voto Olanda, exit poll: Partito Rutte in netto vantaggio (Di mercoledì 17 marzo 2021) In Olanda, secondo i primi exit poll delle elezioni politiche, il Partito del premier uscente Mark Rutte, il Partito popolare per la libertà e la democrazia, si è aggiudicato la maggioranza relativa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 marzo 2021) In, secondo i primidelle elezioni politiche, ildel premier uscente Mark, ilpopolare per la libertà e la democrazia, si è aggiudicato la maggioranza relativa ...

Quanto è liberale il voto in Olanda. Rutte verso il quarto mandato Si sono chiusi i seggi nei Paesi Bassi e il partito del primo ministro uscente è in vantaggio. Al secondo posto l'estrema destra di Geert Wilders. La vittoria del premier era prevista, ma adesso la ...

L'Olanda vota e in testa c'è sempre lui: Rutte, il Camaleonte frugale che governa da 11 anni

