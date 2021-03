Putin è un killer Pagherà un prezzo altissimo Biden-choc | dichiara guerra alla Russia | rottura senza precedenti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Improvvisamente sale alle stelle la tensione tra Stati Uniti e, tutto a causa delle ultimezioni di Joe. “Lei conosce Vladimi. Pensa che sia un?”, gli ha chiesto George Stephanopoulos in diretta tv su Abc. “Lo penso”, è stata la risposta secca del presidente americano, che ha poi aggiunto che il leader del Cremlino “un” per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020. Ovviamente la reazione da Mosca non si è fatta attendere, con il portavoce Dmitri Peskov che ha respinto tutte le accuse, definendole “completamente infondate”. Però il rapporto della National Intelligence, che coordina tutte le agenzie degli 007, esiste ed è pesantissimo nei confronti die della ...

14.55 Biden:. Duma:attacca Mosca Biden in un'intervista tv ha detto di ritenereun, promettendo che "pagherà un prezzo" per aver tentato di influenzare le presidenziali Usa del 2020. I ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto in un'intervista tv di ritenere che Vladimirsia un. "Lei conosce Vladimir. Pensa che sia un?", gli ha chiesto George Stephanopoulos di Abc . "Lo penso", ha risposto il presidente americano, promettendo che il leader ..."Lei conosce Vladimir Putin. Le parole del presidente Biden sono "un attacco ai russi" e una reazione "isterica dovuta all'impotenza" degli Stati Uniti Joe Biden ha detto in un'intervista tv di ritene ...Improvviso scontro tra Usa e Russia, con Mosca che risponde: "Un attacco a tutta la Russia". Esolode la tensione tra le due principali potenze mondiali in piena pandemia ...