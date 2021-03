**Pd: Letta sceglie i vice e prende in mano dossier Roma, resta nodo gruppi** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar (Adnkronos) - Enrico Letta ha iniziato a lavorare di cacciavite, per ricordare le sue parole in Assemblea, sul Partito democratico. Il segretario ha scelto due vice segretari, che proporrà alla prossima Assemblea. Si tratta di Peppe Provenzano e Irene Tinagli. Il primo, già direttore dello Svimez, saggista, ministro uscente del Sud, è vicino alle posizioni di Andrea Orlando. La Tinagli è presidente della Commissione economica del Parlamento europeo, quella in precedenza guidata da Roberto Gualtieri. Economista, accademica, la Tinagli era stata nel gruppo che ha redatto lo Statuto del Pd. Poi deputata con Scelta civica, alle Europee si era candidata con il Pd per Siamo europei di Carlo Calenda, ma quando è nata Azione ha scelto di restare nei dem. "#NextGenerationPd", conia subito l'hastag il ministro Enzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021), 17 mar (Adnkronos) - Enricoha iniziato a lavorare di cacciavite, per ricordare le sue parole in Assemblea, sul Partito democratico. Il segretario ha scelto duesegretari, che proporrà alla prossima Assemblea. Si tratta di Peppe Provenzano e Irene Tinagli. Il primo, già direttore dello Svimez, saggista, ministro uscente del Sud, è vicino alle posizioni di Andrea Orlando. La Tinagli è presidente della Commissione economica del Parlamento europeo, quella in precedenza guidata da Roberto Gualtieri. Economista, accademica, la Tinagli era stata nel gruppo che ha redatto lo Statuto del Pd. Poi deputata con Scelta civica, alle Europee si era candidata con il Pd per Siamo europei di Carlo Calenda, ma quando è nata Azione ha scelto dire nei dem. "#NextGenerationPd", conia subito l'hastag il ministro Enzo ...

