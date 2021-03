Nello Di Micco in libreria con “L’incantesimo infranto”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nello Micco

Corriere Nazionale

...o sia totalmente scollegato da quanto accaduto in via Esopo quanto successo due notti fa...secondo la relazione fornita al Parlamento - la frantumazione strutturale e operativa del clan De..."La pandemia non colpisce tuttistesso modo " illustra la professoressa Patrice De. - I dati evidenziano come essa abbia ulteriormente aggravato le disparità di genere già presenti nel ...La 40ª edizione della Biella-Piedicavallo andrà regolarmente in scena domenica 21 marzo. Le restrizioni imposte dai decreti in corso permettono comunque lo svolgimento dell’evento che è uno dei pochi ...E’ successo nel primo pomeriggio di ieri a Gaglianico. Investe un pedone in retromarcia, fermato dalle grida dei ...