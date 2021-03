'Mio figlio non viene a trovarmi e non vuole più parlarmi': 80enne sporge denuncia per abbandono (Di giovedì 18 marzo 2021) Avrebbe bisogno delle cure e della compagnia dei suoi cari, ma, secondo quanto lamenta, uno dei suoi figli non si fa vedere da tempo e si disinteressa completamente di lui. In un'occasione, ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 18 marzo 2021) Avrebbe bisogno delle cure e della compagnia dei suoi cari, ma, secondo quanto lamenta, uno dei suoi figli non si fa vedere da tempo e si disinteressa completamente di lui. In un'occasione, ...

