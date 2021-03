Milan, Kjaer: “Tomori? Ha qualità che si vedono difficilmente in Italia” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Simon Kjaer, alla vigilia di Milan-Manchester United, ha parlato delle qualità del compagno di reparto Fikayo Tomori. Ecco l'elogio Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 marzo 2021) Simon, alla vigilia di-Manchester United, ha parlato delledel compagno di reparto Fikayo. Ecco l'elogio

Advertising

AntoVitiello : Prestazione che dà ancora più convinzione al #Milan, nonostante le assenze. #Kessie è inarrestabile (il gol inspieg… - ZZiliani : Impressionante prova di maturità internazionale del #Milan che pareggia 1-1 all’Old Trafford con un gol di #Kjaer a… - PietroMazzara : #Kjaer e #Kessie monumentali al Teatro dei sogni. Per quanto visto, un pareggio che sta stretto al #Milan #UEL - OnlineSportsRT : Europa League: Kjaer, contro United per Milan è una finale - lciae8 : RT @andreafabris96: ??? #Milan, Simon #Kjaer ????: 'Da quando sono arrivato mi è stato chiesto di essere un esempio di professionalità per i g… -