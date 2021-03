In una pandemia, anche il benessere psicoemotivo conta (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’emergenza sanitaria ha provocato un drastico mutamento delle nostre abitudini: la quotidianità è cambiata per tutti. Ci siamo ritrovati a fare grandi sforzi per adattarci alla nuova situazione collettiva e per non farci travolgere dal senso di costante pericolo di fronte a qualcosa di sconosciuto. Sforzi tutt’altro che superflui o superficiali, perché la paura, quando persiste a lungo, può trasformarsi in ansia, generando disagio e stress. COMBATTERE LA PAURA… Ciò che tutta la popolazione ha vissuto nell’ultimo anno ha dei punti di somiglianza con ciò che riscontro nel mio lavoro di psicologa in oncologia. Affrontare una pandemia e ammalarsi di un tumore, in qualche modo, hanno delle affinità: riguardano tutti gli aspetti della vita, costringono a rivedere il significato che diamo alla sofferenza, alla malattia e alla paura di morire, così come alle relazioni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’emergenza sanitaria ha provocato un drastico mutamento delle nostre abitudini: la quotidianità è cambiata per tutti. Ci siamo ritrovati a fare grandi sforzi per adattarci alla nuova situazione collettiva e per non farci travolgere dal senso di costante pericolo di fronte a qualcosa di sconosciuto. Sforzi tutt’altro che superflui o superficiali, perché la paura, quando persiste a lungo, può trasformarsi in ansia, generando disagio e stress. COMBATTERE LA PAURA… Ciò che tutta la popolazione ha vissuto nell’ultimo anno ha dei punti di somiglianza con ciò che riscontro nel mio lavoro di psicologa in oncologia. Affrontare unae ammalarsi di un tumore, in qualche modo, hanno delle affinità: riguardano tutti gli aspetti della vita, costringono a rivedere il significato che diamo alla sofferenza, alla malattia e alla paura di morire, così come alle relazioni ...

Advertising

Pontifex_it : Vivere una #Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono o a… - mante : Alcuni investono per anni nella ricerca di base e quando capita una pandemia producono in fretta vaccini per salvar… - Agenzia_Ansa : 'Nella pandemia l'Italia ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione'. Così il pre… - VAgnoletto : Salute per tutti! In una pandemia ricerca e tecnologie dovrebbero essere condivise velocemente. I brevetti danno il… - fIowerlian : una pandemia alla volta per favore -