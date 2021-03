Iliad non funziona in molte zone d’Italia: ecco la situazione del down (aggiornato) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Disservizi e problemi oggi 17 marzo 2021 per gli utenti che utilizzano l'operatore Iliad, che è down e non funziona, come riportato dal sito downdetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Disservizi e problemi oggi 17 marzo 2021 per gli utenti che utilizzano l'operatore, che èe non, come riportato dal sitodetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

cellicom : Iliad non funziona in molte zone d’Italia: ecco la situazione del down - Biancorossa83 : RT @leone52641: @Biancorossa83 Sì è vero e anche ora ci sono gli aumenti..ma ha molta copertura un po come TIM Iliad e altri non hanno molt… - leone52641 : RT @leone52641: @Biancorossa83 Sì è vero e anche ora ci sono gli aumenti..ma ha molta copertura un po come TIM Iliad e altri non hanno molt… - leone52641 : @Biancorossa83 Sì è vero e anche ora ci sono gli aumenti..ma ha molta copertura un po come TIM Iliad e altri non ha… - christian36k : Io non ho Iliad, però vorrei sapere chi di voi ha avuto problemi #iliaddown -