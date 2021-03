Governo Draghi e crisi del sistema politico. L’iniziativa di Acquaviva (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’appello del presidente Mattarella a tutte le forze parlamentari che ha portato alla nascita dell’esecutivo Draghi certifica una crisi del sistema politico e delle sue strutture partecipative e rappresentative a partire dai partiti. Non è una novità ma una tendenza che viene da lontano, perché ha caratterizzato l’azione delle forze politiche almeno negli ultimi 30 anni. Quelle strutture che erano state luogo vitale della democrazia oggi sembrano volte a scoraggiare, piuttosto che a favorire, la “cultura della partecipazione e della responsabilità” su cui si era fondata la storia politica del Paese a partire dal dopoguerra. Quelli che erano stati i “serbatoi” della partecipazione alla vita politica si ritrovano svuotati di risorse pregiate, sostituite da persone con scarse qualità spesso mosse da pure ragioni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’appello del presidente Mattarella a tutte le forze parlamentari che ha portato alla nascita dell’esecutivocertifica unadele delle sue strutture partecipative e rappresentative a partire dai partiti. Non è una novità ma una tendenza che viene da lontano, perché ha caratterizzato l’azione delle forze politiche almeno negli ultimi 30 anni. Quelle strutture che erano state luogo vitale della democrazia oggi sembrano volte a scoraggiare, piuttosto che a favorire, la “cultura della partecipazione e della responsabilità” su cui si era fondata la storia politica del Paese a partire dal dopoguerra. Quelli che erano stati i “serbatoi” della partecipazione alla vita politica si ritrovano svuotati di risorse pregiate, sostituite da persone con scarse qualità spesso mosse da pure ragioni ...

