Gabriele Corsi | spunta lo scatto del passato | è ‘irriconoscibile’ | così non l’avete mai visto

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 17 marzo 2021), sul suo profilo instagramunodel: è irriconoscibile, resterete senza parole. Attore, comico, conduttore televisivo e conduttore radiofonico,non ha assolutamente bisogno di presentazioni. In questi anni ha condotto diverse trasmissioni: sicuramente lo ricorderemo a Take me out – Esci con me, trasmesso da Real Time, proprio qui i telespettatori sono stati colpiti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.