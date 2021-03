Fognini-Norrie in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp 500 Acapulco 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fabio Fognini dovrà vedersela con Cameron Norrie, in occasione degli ottavi di finale dell’Atp 500 di Acapulco 2021. Dopo aver superato l’ostacolo rappresentato da Stefano Travaglia, il ligure affronterà l’insidioso britannico, mancino e solido al servizio, superiore a sua volta su Stefan Kozlov. La disputa si svolgerà giovedì 18 marzo, come terzo incontro a partire dalle ore 01.00 italiane (dopo Kecmanovic-Dimitrov). La diretta televisiva dell’evento sarà disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che offrirà la visione dell’evento anche mediante il proprio sito ufficiale. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti inerenti allo scontro tra Fognini e Norrie. IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fabiodovrà vedersela con Cameron, in occasione degli ottavi di finale dell’Atp 500 di. Dopo aver superato l’ostacolo rappresentato da Stefano Travaglia, il ligure affronterà l’insidioso britannico, mancino e solido al servizio, superiore a sua volta su Stefan Kozlov. La disputa si svolgerà giovedì 18 marzo, come terzo incontro a partire dalle ore 01.00 italiane (dopo Kecmanovic-Dimitrov). Latelevisiva dell’evento sarà disponibile su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che offrirà la visione dell’evento anche mediante il proprio sito ufficiale. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti inerenti allo scontro tra. IL TABELLONE IL ...

