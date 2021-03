Fiumicino | corruzione e appalti all' aeroporto | 7 indagati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino corruzione

... tra cui il vice direttore dello scalo romano, ha denunciato altre 7 persone per gravi episodi die uso di atti falsi. L'indagine ha riguardato alcuni imprenditori che, a fronte di regali ...... ha deferito alla competente AG altre 7 persone sempre per gravi episodi died uso di atti falsi. L´indagine dei poliziotti della Polizia di Frontiera diha permesso di ...Regali e soldi in cambio dei permessi per lavorare in aeroporto. Le intercettazioni: “Mi paghi il bollo auto per me e mia moglie” “Me paghi il bollo dell ...ha deferito alla competente AG altre 7 persone sempre per gravi episodi di corruzione ed uso di atti falsi. L´indagine dei poliziotti della Polizia di Frontiera di Fiumicino ha permesso di smascherare ...