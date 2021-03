F1, Sebastian Vettel: “I problemi tecnici mi avrebbero spaventato 10 anni fa. L’esperienza sarà un aiuto” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non è stato un inizio facile per l’Aston Martin. La scuderia britannica, impegnata nei test di F1 in Bahrain, non ha potuto portare a termine tanti giri per via di alcuni problemi tecnici che hanno riguardato soprattutto il tedesco Sebastian Vettel. Il quattro volte iridato, infatti, è stato fermato da alcune criticità sulla macchina e per questo il suo adattamento alla nuova vettura non è stato dei migliori, ricordando gli ultimi sei anni trascorsi in Ferrari. Per questo, la preparazione in vista del primo round del Mondiale 2021 sempre sulla pista di Sakhir avrà in sé tante incognite per il teutonico. Tuttavia, Seb farà buon viso a cattivo gioco, ammettendo a Motorsport.com che: “Forse è l’età, forse è L’esperienza, ma probabilmente 10 anni fa sarei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non è stato un inizio facile per l’Aston Martin. La scuderia britca, impegnata nei test di F1 in Bahrain, non ha potuto portare a termine tanti giri per via di alcuniche hanno riguardato soprattutto il tedesco. Il quattro volte iridato, infatti, è stato fermato da alcune criticità sulla macchina e per questo il suo adattamento alla nuova vettura non è stato dei migliori, ricordando gli ultimi seitrascorsi in Ferrari. Per questo, la preparazione in vista del primo round del Mondiale 2021 sempre sulla pista di Sakhir avrà in sé tante incognite per il teutonico. Tuttavia, Seb farà buon viso a cattivo gioco, ammettendo a Motorsport.com che: “Forse è l’età, forse è, ma probabilmente 10fa sarei ...

Advertising

muffvns : RT @papervthin: io non supero il fatto che Sebastian Vettel continui a dire che quando si ritirerà sarà dimenticato facilmente, quando lett… - Lorenz_Botinhon : Jimmie Johnson Sebastian Vettel Daniel Serra Phil Hanson Rubens Barrichello - eleonorasworld : Ma soprattutto come cazzo si supera Sebastian Vettel - papervthin : io non supero il fatto che Sebastian Vettel continui a dire che quando si ritirerà sarà dimenticato facilmente, qua… - Nicosig1997 : RT @itsbeetlesful: Vi rendete conto che di Fabian Vettel abbiamo persino un video mentre fa il tampone mentre di Sebastian Vettel non sappi… -