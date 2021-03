F1, Laurent Mekies: “L’obiettivo della Ferrari è tornare in alto. Nel 2022 puntiamo a vincere” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare e l’inizio del Mondiale 2021 di F1 è ormai prossimo: il 28 marzo in Bahrain si comincerà a fare sul serio. La Ferrari deve assolutamente dimenticare quanto accaduto l’anno scorso e risalire la china. Il sesto posto nella classifica dei costruttori è una macchia difficile da cancellare, ma Mattia Binotto e i suoi uomini dovranno dare tutto quello che hanno per centrare questo obiettivo. Un target sfavorito dalle regole attuali. Il congelamento di alcune parti essenziali delle macchina ha sicuramente sorriso alle monoposto che nella stagione passata hanno espresso una velocità notevole: una su tutte la Mercedes. Pertanto, per la Rossa risalire la corrente non è semplice. E’ però vero che con il progetto SF21 si voglia quantomeno dare dei segnali di vitalità per avvicinarsi al 2022, il campionato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare e l’inizio del Mondiale 2021 di F1 è ormai prossimo: il 28 marzo in Bahrain si comincerà a fare sul serio. Ladeve assolutamente dimenticare quanto accaduto l’anno scorso e risalire la china. Il sesto posto nella classifica dei costruttori è una macchia difficile da cancellare, ma Mattia Binotto e i suoi uomini dovranno dare tutto quello che hanno per centrare questo obiettivo. Un target sfavorito dalle regole attuali. Il congelamento di alcune parti essenziali delle macchina ha sicuramente sorriso alle monoposto che nella stagione passata hanno espresso una velocità notevole: una su tutte la Mercedes. Pertanto, per la Rossa risalire la corrente non è semplice. E’ però vero che con il progetto SF21 si voglia quantomeno dare dei segnali di vitalità per avvicinarsi al, il campionato ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Laurent Mekies rende noti gli obiettivi della Scuderia Ferrari: nel 2021 tornare in alto e l'anno prossimo punt… - outofth02460370 : RT @SFerrariClub: #Tifosi, il nostro Sporting Director, Laurent Mekies, vi aspetta questo mercoledì per una Q&A in diretta ?? Se vuoi parte… - squalorossogp : RT @SFerrariClub: #Tifosi, il nostro Sporting Director, Laurent Mekies, vi aspetta questo mercoledì per una Q&A in diretta ?? Se vuoi parte… - SFerrariClub : #Tifosi, il nostro Sporting Director, Laurent Mekies, vi aspetta questo mercoledì per una Q&A in diretta ?? Se vuoi… - zazoomblog : F1 Laurent Mekies: “Stiamo seguendo il programma stabilito oggi abbiamo lavorato sulla tenuta delle gomme” -… -