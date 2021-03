Covid, neonati con anticorpi contro Sars Cov 2 da madri vaccinate. Lo studio da Israele (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si tratta di dati che riguardano per ora un gruppo piccolo, ma sono dati rassicuranti e che fanno guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più. I bimbi appena nati di mamme vaccinate contro il coronavirus hanno gli anticorpi pronti a combattere questo contro Sars Cov 2. La ricerca arriva dall’ospedale Hadassah di Gerusalemme. Lo studio ha preso in esame il sangue del cordone ombelicale di 40 neonati e ha trovato che tutti avevano una forte presenza di anticorpi. Allo stesso modo delle loro madri vaccinate con Pfizer-Biontech. Israele con una campagna vaccinale modello per la casa statunitense è diventato anche una perfetta cartina di tornasole, una sorta di laboratorio. Nel paese continua la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si tratta di dati che riguardano per ora un gruppo piccolo, ma sono dati rassicuranti e che fanno guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più. I bimbi appena nati di mammeil coronavirus hanno glipronti a combattere questoCov 2. La ricerca arriva dall’ospedale Hadassah di Gerusalemme. Loha preso in esame il sangue del cordone ombelicale di 40e ha trovato che tutti avevano una forte presenza di. Allo stesso modo delle lorocon Pfizer-Biontech.con una campagna vaccinale modello per la casa statunitense è diventato anche una perfetta cartina di tornasole, una sorta di laboratorio. Nel paese continua la ...

