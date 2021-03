Covid, in Brasile oltre 3mila morti in un giorno (Di giovedì 18 marzo 2021) Per la prima volta in Brasile è stata superata la soglia dei 3mila morti di Covid in un giorno. Nelle ultime 24 ore, le vittime sono state infatti 3.149 ed i contagi 99.634. Lo rivelano le autorità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) Per la prima volta inè stata superata la soglia deidiin un. Nelle ultime 24 ore, le vittime sono state infatti 3.149 ed i contagi 99.634. Lo rivelano le autorità ...

