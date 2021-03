Covid, Carretta: “In Bergamasca vaccinate 117.655 persone” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pubblichiamo la tabella predisposta dalla III Commissione che indica il numero di vaccinazioni, provincia per provincia, richiesta nella mattina di mercoledì 17 marzo dal Consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione). “È fondamentale avere dati più precisi e trasparenti grazie ad una delle tante richieste che stiamo facendo – commenta Niccolò Carretta di Azione -. Ora è importante che tutto rimanga online, trasparente e a disposizione in maniera aperta a partire dai dati sui singoli comuni che, purtroppo, nonostante li abbia richiesti non mi sono stati forniti. In più dalla Commissione Sanità della Regione più importante d’Italia mi sarei aspettato di più di un semplice screenshot di un file xls che per altro ha come titolo lo stesso che avevo richiesto…”. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pubblichiamo la tabella predisposta dalla III Commissione che indica il numero di vaccinazioni, provincia per provincia, richiesta nella mattina di mercoledì 17 marzo dal Consigliere regionale Niccolò(Azione). “È fondamentale avere dati più precisi e trasparenti grazie ad una delle tante richieste che stiamo facendo – commenta Niccolòdi Azione -. Ora è importante che tutto rimanga online, trasparente e a disposizione in maniera aperta a partire dai dati sui singoli comuni che, purtroppo, nonostante li abbia richiesti non mi sono stati forniti. In più dalla Commissione Sanità della Regione più importante d’Italia mi sarei aspettato di più di un semplice screenshot di un file xls che per altro ha come titolo lo stesso che avevo richiesto…”.

Advertising

navida79 : @davcarretta carretta fai riferimento a cio che accade sulle informazioni relative al covid da un anno a questa parte suppongo... - sissiisissi2 : RT @EnricoBorghi1: Segnali di navigazione non tranquillissima del governo dal versante Lega: si fa il gruppo sovranista in UE, ci si astien… - BonasNoas : RT @EnricoBorghi1: Segnali di navigazione non tranquillissima del governo dal versante Lega: si fa il gruppo sovranista in UE, ci si astien… - luciacontee : La Lega (di governo) si astiene su dl Covid alla Camera. 'Non lo sentiamo come nostro, è l'ultimo del governo Conte… - lorenacerilli : RT @EnricoBorghi1: Segnali di navigazione non tranquillissima del governo dal versante Lega: si fa il gruppo sovranista in UE, ci si astien… -