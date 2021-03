Coronavirus, l’Australia ci riprova: «L’Europa deve darci 1 milione di dosi di Astrazeneca già pagate». Il Vietnam punta a un suo vaccino nazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) AUSTRALIA EPA/LUKAS COCH Il primo ministro australiano Scott Morrisl’Australia chiede 1 milione di dosi per la Papua Nuova Guinea colpita da un aumento di contagi Il governo australiano ci riprova chiedendo all’Unione europea di ricevere un milione di dosi del vaccino Astrazeneca già acquistate per consegnarle alla vicina Papua Nuova Guinea, dove la pandemia di Coronavirus si sta abbattendo nell’ultimo periodo con un drastico aumento dei contagi. Agli inizi di marzo l’Italia aveva bloccato l’esportazione di 250 mila dosi dirette in Australia, senza che Bruxelles si opponesse, in una fase di carenza delle dosi e ritardi nelle consegne da parte della casa farmaceutica. Il primo ministro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) AUSTRALIA EPA/LUKAS COCH Il primo ministro australiano Scott Morrischiede 1diper la Papua Nuova Guinea colpita da un aumento di contagi Il governo australiano cichiedendo all’Unione europea di ricevere undidelgià acquistate per consegnarle alla vicina Papua Nuova Guinea, dove la pandemia disi sta abbattendo nell’ultimo periodo con un drastico aumento dei contagi. Agli inizi di marzo l’Italia aveva bloccato l’esportazione di 250 miladirette in Australia, senza che Bruxelles si opponesse, in una fase di carenza dellee ritardi nelle consegne da parte della casa farmaceutica. Il primo ministro ...

Advertising

ilpost : L’#Australia è diventata in molte occasioni la meta scelta dalle grandi produzioni cinematografiche di Hollywood pe… - Italia_Notizie : Coronavirus nel mondo, l' Australia non ferma la campagna di vaccinazioni e chiede un milione di dosi per la Papua… - mr_woody_ph : RT @ilpost: L’#Australia è diventata in molte occasioni la meta scelta dalle grandi produzioni cinematografiche di Hollywood per continuare… - Marilenapas : RT @ilpost: L’#Australia è diventata in molte occasioni la meta scelta dalle grandi produzioni cinematografiche di Hollywood per continuare… - OSpeleologo : RT @Luca73284882: Coronavirus, l'antiparassitario Ivermectin lo uccide in 48 ore. La speranza arriva dall'Australia - Il Tempo https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Australia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera