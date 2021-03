Consac, la spesa per la manutenzione di condotte idriche e fognarie scesa del 40% grazie alla statistica sul numero di riparazioni. (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quando la statistica aiuta un'azienda a essere più efficiente e a risparmiare al tempo stesso. I dati rilevati da Consac, infatti, fotografano mediamente, nell'arco dell'anno, circa 3.045 interventi ... Leggi su gazzettadisalerno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quando laaiuta un'azienda a essere più efficiente e a risparmiare al tempo stesso. I dati rilevati da, infatti, fotografano mediamente, nell'arco dell'anno, circa 3.045 interventi ...

Advertising

Ora_Notizie : Consac, spesa manutenzione di condotte idriche ridotta del 40% - GazzettaSalerno : Consac, la spesa per la manutenzione di condotte idriche e fognarie scesa del 40% grazie alla statistica sul numero… - corrmezzogiorno : #Salerno Consac, spesa manutenzione condotte idriche e fognarie giù 40% - ErnestoRocco1 : #Consac, la spesa per la manutenzione scesa del 40% #Cilento #CilentoNotizie - InfoCilentoWeb : #Consac, la spesa per la manutenzione scesa del 40% #Cilento #CilentoNotizie -