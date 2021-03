AstraZeneca pericoloso per le donne che prendono la pillola? Palù: “Forse” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per Giorgio Palù vaccinarsi con AstraZeneca potrebbe rappresentare una fonte di probabile rischio per quelle donne che prendono la pillola. Il fatto è che, come risaputo, la pillola mette a rischio di trombosi. “Il rapporto rischi-benefici sui vaccini è nettamente a favore dei benefici, poi su AstraZeneca si può attendere naturalmente la valutazione dell’Ema. Il vaccino ha provocato su alcune donne delle trombosi, magari che hanno difetti di coagulazione, donne che prendono la pillola. Meglio che non lo facciano queste persone? Potrebbe essere così ma aspettiamo.” Così ha riferito il presidente dell’Aifa a Porta a Porta. “Gli studi validativi su AstraZeneca ci tranquillizzano, ma ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per Giorgiovaccinarsi conpotrebbe rappresentare una fonte di probabile rischio per quellechela. Il fatto è che, come risaputo, lamette a rischio di trombosi. “Il rapporto rischi-benefici sui vaccini è nettamente a favore dei benefici, poi susi può attendere naturalmente la valutazione dell’Ema. Il vaccino ha provocato su alcunedelle trombosi, magari che hanno difetti di coagulazione,chela. Meglio che non lo facciano queste persone? Potrebbe essere così ma aspettiamo.” Così ha riferito il presidente dell’Aifa a Porta a Porta. “Gli studi validativi suci tranquillizzano, ma ...

Advertising

ilfoglio_it : Astrazeneca è più pericoloso degli altri vaccini? Abbiamo messo insieme i numeri dell'Ema e di Ecdc su Pfizer-Biont… - mmax_g : Attenzione, il vaccino è pericoloso anche se lo fai agli altri... #AstraZeneca #Ema #vaccini #COVID19 #17marzo - 1970Germano : In un tempo in cui c'è chi dice che vaccinarsi è pericoloso, ribatto che chi non si vaccina è un pericolo. Per ques… - pino_nostro : RT @jommas82: Non ci credo, state davvero sostenendo che il vaccino AstraZeneca è stato momentaneamente sospeso perché @fragolina97 su Twit… - simonaumberta : RT @ilfoglio_it: Astrazeneca è più pericoloso degli altri vaccini? Abbiamo messo insieme i numeri dell'Ema e di Ecdc su Pfizer-Biontech, As… -